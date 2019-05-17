Суд над українським військовим в Італії: важливі свідчення керівника Нацгвардії

Позиції, пострілами з яких вбили італійського фоторепортера Андреа Рокелле, на момент вчинення злочину займали бойовики-сепаратисти, очолювані російським ватажком Гіркіним. А український підрозділ ЗСУ під Слов'янськом, в якому служив Віталій Марків, взагалі не мав важкої та далекобійної зброї.

Таку позицію засвідчив у суді в італійському місті Павія виконувач обов'язки командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан. Він давав 17 травня 2019 року свідчення, як повідомила прес-служба МВС, на захист нацгвардійця Віталія Марківа – його звинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі 24 травня 2014 року.

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Балан заявив, що підрозділ, де служив Віталій Марків, виконував завдання з оборони телевежі на горі Карачун в Слов'янську. При цьому бійці підрозділу мали лише стрілецьку зброю і не мали важкої чи далекобійної зброї, якою міг бути смертельно вражений італійський журналіст Рокеллі.



Микола Балан дав свідчення в італійському суді у місті Павія

Також позиція українських бійців біля села Андріївка відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера (мовиться про залізничний переїзд перед керамічним заводом). Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

Разом з керівником Нацгвардії до Італії прибув і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він переконаний, що Марківа затримали через неправдиве звинувачення. І щоб довести це, українська сторона готова "надати вичерпні факти та свідчення, які підтверджують невинуватість Віталія Марківа".



Аваков відвідав суд над українським нацгвардійцем в Італії

Аваков з дозволу суду поспілкувався з Марківим і повідомив: "Він у бадьорому настрої. Сказав, що служив і служитиме Україні!" Також міністр окремо подякував українській громаді Італії, яка приїздила на кожне судове засідання, щоб підтримати Віталія.

Захисники нацгвардійця під час судового засідання наполягали на тому, щоб сторона обвинувачення приїхала на місце подій в Слов'янськ, аби переконатися в абсурдності висунутих звинувачень.

У чому звинувачують Марківа? Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії. Перше судове засідання у справі відбулося 6 липня 2018 року.



Марківа підозрюють у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов'янська в травні 2014 року. Обвинувачення (батьки загиблого та журналістські організації Італії) наполягає саме на версії умисного вбивства Рокеллі.



Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова.

Детально про те, хто такий Віталій Марків та чому його арештували – у матеріалі 24 каналу