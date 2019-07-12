Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії

Хто такий Віталій Марків, а також чому і за що в Італії засудили українського добровольця й ветерана війни на Донбасі – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Хто такий Віталій Марків?

Боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць".

Важливо: Вирок Марківу – ганебне рішення суду, яке негайно оскаржать

Народився 16 серпня 1989 року у місті Хоростків на Тернопільщині. У 2003 році разом з родиною виїхав до Італії, там вчився у технічному коледжі, працював діджеєм і тренером з бодібілдингу.

До України повернувся у 2013 році – під час подій на Майдані Незалежності, коли починалася Революція Гідності. Був активістом "Самооборони" майдану, а згодом вступив у лави добровольчого батальйону (за якийсь час влився до складу Національної гвардії України).

Чому його затримали в Італії?

Марків брав участь у боях під Слов'янськом в 2014 році. Саме тоді і саме там загинув італійський фоторепортер Андреа Роккеллі.

Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року – він якраз завітав у гості до матері в Італію під час планової відпустки. Італійська прокуратура висунула українцю підозру у вбивстві Андреа Роккеллі у селі Андріївка поблизу Слов'янська у травні 2014 року.

Згідно з інформацією ЗМІ, Роккеллі та його перекладач потрапили під мінометний обстріл. Про їхню загибель першими повідомили проросійські бойовики збройних угруповань так званої "ДНР".

До слова, українська прокуратура запевняє, що Рокеллі поїхав до Слов'янська без узгодження із офіційною владою України.

Чому італійці звинуватили саме Марківа?

Свідком подій начебто був, як писала у 2014 році паризька газета Le Monde, французький фотожурналіст Вільям Рогелон.

За його словами, він сам, Роккеллі, перекладач і водій потрапили під обстріл, залишили машину і залягли в кюветі. Одна з мін потрапила саме туди і вибухнула. Рогелон отримав осколкові поранення ніг і бачив, що його супутники нерухомі. Далі він намагався докричатися бойовиків, що є журналістом. Тож, мовляв, бойовики його посадили у машину й доправили до лікарні.

Французький журналіст вказав, що смерть італійського фоторепортера та його перекладача стала наслідком начебто застосування зброї підрозділом НГУ, де й служив Віталій Марків. На доказ своїх тверджень француз надав певні відеоматеріали.

Українська сторона запевняє, що смерть Роккеллі сталася в результаті обстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Коротко про хід справи

Перше судове засідання у справі – щодо обрання запобіжного заходу Марківу – відбулося 6 липня 2017 року. Інтереси Марківа представляли два адвокати: перший – безкоштовно наданий Італією, другий – запрошений Раффаеллі Делла Валле. Суд ухвалив тримати українця в СІЗО.

Справу розглядали довго, судові засідання неодноразово переносили. Нарешті у травні 2019 року відбулися слухання, де до уваги взяли свідчення українців. Зокрема, виконувач обов'язків командувача Національної гвардії Микола Балан пояснив аргументи української сторони:

► Позиції, пострілами з яких вбили італійського фоторепортера, на момент вчинення злочину займали бойовики-сепаратисти. Український підрозділ ЗСУ під Слов'янськом, в якому служив Віталій Марків, взагалі не мав важкої та далекобійної зброї.

Італійський суд взяв до уваги українські аргументи, але не врахував їх. Віталія Марківа 12 липня засудили до 24 років ув'язнення.

Як реагує Україна?

Справа про затримання Марківа постійно перебувала на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані.

Ще у 2017 році заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ здивована арештом українця в Італії. При цьом італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту українського військового Віталія Марківа, ані із запитами щодо нього.

Під лозунгом "Свободу Марківу!" в Україні відбувалися акції на підтримку ув'язненого в Італії українського бійця. Наприклад, у березні 2018 року ветерани АТО й активісти пікетували італійське посольство. На той момент він уже понад 8 місяців перебував за ґратами в СІЗО.

Після винесення вироку італійцями українські політики почали говорити про те, що і вирок, і самі звинувачення – абсурдні, і їх негайно оскаржать.