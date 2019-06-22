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      Суд над українським військовим в Італії: коли бійцю Нацгвардії оголосять вирок

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      Український військовий Віталій Марків в італійському суді
      Український військовий Віталій Марків в італійському суді / Радіо Свобода

      Фінальне засідання італійського суду у справі українського військового Віталія Марківа відбудеться 12 липня. Нацгвардійця звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеле на Донбасі у 2014 році.

      Що відомо про справу проти Марківа?

      У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Читайте також: Суд над українським військовим в Італії: важливі свідчення керівника Нацгвардії

      Віталій Марків та українська сторона, задіяна в процесі, відкидають звинувачення італійського слідства. На їх переконання позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

      Проте італійці наполягають на побічній винуватості Марківа. Так, прокуратура італійського міста Павія просить засудити українця до 17 років позбавлення волі за сприяння в умисному вбивстві.

      Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті зі, свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів.

      Що тепер?

      Перед фінальним засіданням суду 12 липня, на якому мають оголосити вирок українцю, 5 липня адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов’янська.

      Адвокат заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Роккеллі та Миронова і наголошує на тому, що стріляли з боку сепаратистів, а не з відстані 2 кілометри, на якій перебували українські воїни.

      Рапетті вважає, що родина загиблого фотографа і прокуратура хочуть лише "призначити винного, а не знайти справжнього винуватця трагедії".

      Зазначимо, що у травні захищати українського солдата і давати свідчення в італійському суді приїхав виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан. Так, він заявив, що підрозділ, де служив Віталій Марків, виконував завдання з оборони телевежі на горі Карачун в Слов'янську. При цьому бійці підрозділу мали лише стрілецьку зброю і не мали важкої чи далекобійної зброї, якою міг бути смертельно вражений італійський журналіст.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Судді Нацгвардія Журналісти
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