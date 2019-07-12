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      Вирок Марківу – ганебне рішення суду, яке негайно оскаржать: реакція політиків

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      Віталій Марків
      Віталій Марків / Facebook Олеся Городецького

      Суд в Італії ухвалив 24 роки ув'язнення для українського військового Віталія Марківа. Він начебто причетний до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Однак в Україні такий вирок та такі звинувачення вважають несправедливими і будуть оскаржувати.

      Під час оголошення вироку в суді італійського міста Павія були кількадесят українців, представників діаспори та посадовців, нардепів, а також мама Віталія Марківа. І хоча прокурори вимагали лише 17 років, суд вирішив ув'язнити українця аж на 24.

      Детальніше тут: Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

      Це рішення італійського суду українська сторона буде оскаржувати – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      24 роки Віталію Марківу – несправедливе й ганебне рішення італійського суду. Будемо боротися далі! 
      – написав глава МВС.

      Віталій Марків і держава Україна не винні в загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі. Він "став жертвою агресивної Росії, яка розв'язала у Слов'янську війну на Донбасі".

      Народний депутат України Володимир Ар'єв також обурився вироком італійського суду й написав про те, що розраховує на апеляцію.

      Ні адвокатам, ні посольству України відбити Марківа не вдалося. Залишається шанс на апеляцію,
      – наголосив політик.

      За словами нардепа, "любов нинішньої італійської влади до Путіна та його пропаганди сягнула непристойних меж", і це позначається на правосудді.

      Коротко про справу проти Марківа

      У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Віталій Марків та українська сторона, залучена у процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. Адже позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки пострілами було вбито італійського фоторепортера. Тоді цю позицію утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

      Важливо!!!

      Активісти закликають небайдужих на акцію до посольства Італії, щоб вимагати звільнення українського воїна Віталія Марківа.

      Акція розпочнеться о       20:00.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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