18:02
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
      Вєсті.UA
      19:21, 11 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

      1921 Читать новость на русском
      Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення
      Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення / Радіо Свобода

      Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. Нацгвардійця звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

      Частині української делегації не дозволили зайти до судової зали, про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

      Що треба знати: Суд над українським військовим в Італії: важливі свідчення керівника Нацгвардії

      Українця судили в італійському місті Павія. У суді присутні кілька десятків українців, зокрема представників діаспори та посадовців, народних депутатів, а також мама Віталія. На рішення  очікували також багато італійських журналістів, були присутні правоохоронці. 

      Жахлива новина! Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Нема слів,
      – написав він.


      Українці у залі італійського суду/ Фейсбук Олеся Городецького


      Українська делегація у Павії/ Фейсбук Олеся Городецького

      Суд мав оголосити вирок після 14 години, однак затримався у нарадчій кімнаті. 

      Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати: я солдат, я патріот своєї країни... Вірю в правосуддя і дякую Вам за вашу працю,
      – таке заключне слово сказав українець, звертаючись до суддів. 

      Раніше прокуратура італійського міста Павія просила засудити українця до 17 років позбавлення волі. 


      Віталій Марків перед оголошенням вироку/ Фейсбук Олеся Городецького

      Водночас активісти закликають небайдужих на акцію до посольства Італії, щоб вимагати звільнення українського воїна Віталія Марківа. Акція розпочнеться о 20:00.


      Акція під посольством Італії в Україні

      Що відомо про справу проти Марківа?

      У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.


      Нацгвардієць  Віталій Марків/ Фейсбук Олеся ГородецькогоНацгвардієць 

      Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті зі, свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів.

      Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.

      Адвокат захисту Донателла Рапетті заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Роккеллі та Миронова і наголошує на тому, що стріляли з боку сепаратистів, а не з відстані 2 кілометри, на якій перебували українські воїни. 

      Рапетті вважає, що родина загиблого фотографа і прокуратура хочуть лише "призначити винного, а не знайти справжнього винуватця трагедії".

      Позиція України

      У травні захищати українського солдата і давати свідчення в італійському суді приїхав виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан.

      Так, він заявив, що підрозділ, де служив Віталій Марків, виконував завдання з оборони телевежі на горі Карачун в Слов'янську. При цьому бійці підрозділу мали лише стрілецьку зброю і не мали важкої чи далекобійної зброї, якою міг бути смертельно вражений італійський журналіст.

      blog_ava
      Після розмови з Зеленським Путін скликав Раду безпеки РФ
      сьогодні
      11579
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      сьогодні , 18:00 Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      Ірина Поліщук 987
      Техогляд транспорту за стандартами ЄС в Україні: які зміни потрібні
      сьогодні , 17:30 Техогляд транспорту за стандартами ЄС в Україні: які зміни потрібні
      Тетяна Бучок 156
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      сьогодні , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1117
      Супрун: страхова медицина – спроба зберегти контроль над коштами платників податків
      сьогодні , 17:00 Супрун: страхова медицина – спроба зберегти контроль над коштами платників податків
      Блог Соцмережі 165
      Блокування роботи суддів: чому відкладається розгляд справ топ-корупціонерів
      сьогодні , 16:30 Блокування роботи суддів: чому відкладається розгляд справ топ-корупціонерів
      Віталій Шабунін 163
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук