Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. Нацгвардійця звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Частині української делегації не дозволили зайти до судової зали, про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

Що треба знати: Суд над українським військовим в Італії: важливі свідчення керівника Нацгвардії

Українця судили в італійському місті Павія. У суді присутні кілька десятків українців, зокрема представників діаспори та посадовців, народних депутатів, а також мама Віталія. На рішення очікували також багато італійських журналістів, були присутні правоохоронці.

Жахлива новина! Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Нема слів,

– написав він.



Українці у залі італійського суду/ Фейсбук Олеся Городецького



Українська делегація у Павії/ Фейсбук Олеся Городецького



Суд мав оголосити вирок після 14 години, однак затримався у нарадчій кімнаті.

Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати: я солдат, я патріот своєї країни... Вірю в правосуддя і дякую Вам за вашу працю,

– таке заключне слово сказав українець, звертаючись до суддів.

Раніше прокуратура італійського міста Павія просила засудити українця до 17 років позбавлення волі.



Віталій Марків перед оголошенням вироку/ Фейсбук Олеся Городецького

Водночас активісти закликають небайдужих на акцію до посольства Італії, щоб вимагати звільнення українського воїна Віталія Марківа. Акція розпочнеться о 20:00.



Акція під посольством Італії в Україні

Що відомо про справу проти Марківа?

У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.



Нацгвардієць Віталій Марків/ Фейсбук Олеся ГородецькогоНацгвардієць

Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті зі, свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів.

Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.

Адвокат захисту Донателла Рапетті заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Роккеллі та Миронова і наголошує на тому, що стріляли з боку сепаратистів, а не з відстані 2 кілометри, на якій перебували українські воїни.



Рапетті вважає, що родина загиблого фотографа і прокуратура хочуть лише "призначити винного, а не знайти справжнього винуватця трагедії".

Позиція України

У травні захищати українського солдата і давати свідчення в італійському суді приїхав виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан.



Так, він заявив, що підрозділ, де служив Віталій Марків, виконував завдання з оборони телевежі на горі Карачун в Слов'янську. При цьому бійці підрозділу мали лише стрілецьку зброю і не мали важкої чи далекобійної зброї, якою міг бути смертельно вражений італійський журналіст.