Суд обирає запобіжний захід екс-командувачу Нацгвардії Аллерову

Суд обирає запобіжний захід екс-командувачу Національної гвардії Юрієві Аллерову, підозрюваному в незаконному заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 мільйона гривень.

Прокурори на засіданні суду заявили, що, на їхню думку, Аллеров може переховуватися від слідства у справі. Тож просять обрати для нього запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою або як альтернативу – 11 мільйонів гривень застави, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Прокурори також розповіли, що донька екс-командувача НГУ має подвійне громадянство і більшість часу проживає в Росії. Туди ж часто їздить дружина Аллерова. Тож у слідства виникає занепокоєння, що родичі екс-командувача НГУ багато часу перебувають у країні-агресорі.

Водночас адвокати Аллерова просять суд відпустити його під особисте зобов’язання або ж призначити мінімальний розмір застави. Аргументують це тим, що екс-командувач НГУ не може втекти до Росії, адже воював на Донбасі і в РФ йому загрожує арешт.

А ще захисники Аллерова підозру в незаконному заволодінні майном називають службовою недбалістю. Мовляв, він неналежним чином проконтролював, як працюють його підлеглі.

Суд вирушив у нарадчу кімнату.

Детективи НАБУ затримали Аллерова 14 травня після обшуків у приміщеннях "Укрбуду" та Нацгвардії. Окрім нього, затримали також гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороду, та ще одну особу – її ім'я наразі не розголошують.

Всіх помістили до СІЗО та оголосили про підозри у привласненні, розтраті майна Нацгвардії в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Що відомо про незаконне володіння майном Нацгвардії? У 2000 роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (згодом його перетворили на ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва) зведуть житловий комплекс. У ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.



У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").



Обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою від вартості квартир, які мала отримати Нацгвардія.