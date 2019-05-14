Детективи НАБУ затримали екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова

Працівники Національного антикорупційного бюро обшукали приміщення "Укрбуду" та Нацгвардії. Наразі стало відомо про трьох важливих затриманих, серед них і екс-командувач Національної гвардії Юрій Аллеров.

Обшукали лише один поверх будівлі "Укрбуду", тому роботу компанії тимчасово не зупиняли, як повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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У головному управлінні Національної гвардії не на камеру запевнили, що в них обшуки не проводилися, лише в окремих осіб. Так, за попередньою інформацією, НАБУ затримало трьох осіб – екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллеров, гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороду. Ім'я третьої особи наразі не розголошують.

Інформацію про затримання Юрія Аллерова підтвердили і в НАБУ.

У чому звинувачують екс-командувача Нацгвардії? У 2000 роках Нацгвардія та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва), зведуть житловий комплекс. В ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.



У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").



Проте цей обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.

Що відомо про махінації з будівництвом житла для військових?

• 7 травня Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Юрія Аллерова.

• Наприкінці 2017 року програма журналістських розслідувань "Наші гроші" оприлюднила розслідування про те, як у Нацгвардії проводять махінації з нерухомістю для військових. Так, замість 50 квартир і 30 паркомісць в житловому комплексі "Аристократ", збудованому на земельній ділянці військової частини Нацгвардії, Аллеров погодився прийняти 65 квартир в ЖК "Оберіг", що на околиці Києва.

Окрім тодішнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, у розслідуванні фігурував і забудовник "Укрбуд Девелопмент".

Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії:

Відео: 24 канал про скандал із квартирами для військових