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      Детективи НАБУ затримали екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова

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      Працівники Національного антикорупційного бюро обшукали приміщення "Укрбуду" та Нацгвардії. Наразі стало відомо про трьох важливих затриманих, серед них і екс-командувач Національної гвардії Юрій Аллеров.

      Обшукали лише один поверх будівлі "Укрбуду", тому роботу компанії тимчасово не зупиняли, як повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Через будівництво житла для військових НАБУ проводить обшуки в Нацгвардії

      У головному управлінні Національної гвардії не на камеру запевнили, що в них обшуки не проводилися, лише в окремих осіб. Так, за попередньою інформацією, НАБУ затримало трьох осіб – екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллеров, гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороду. Ім'я третьої особи наразі не розголошують.

      Інформацію про затримання Юрія Аллерова підтвердили і в НАБУ.

      У чому звинувачують екс-командувача Нацгвардії? У 2000 роках Нацгвардія та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва), зведуть житловий комплекс. В ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

      У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").

      Проте цей обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.

      Що відомо про махінації з будівництвом житла для військових?

      • 7 травня Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Юрія Аллерова.

      • Наприкінці 2017 року програма журналістських розслідувань "Наші гроші" оприлюднила розслідування про те, як у Нацгвардії проводять махінації з нерухомістю для військових. Так, замість 50 квартир і 30 паркомісць в житловому комплексі "Аристократ", збудованому на земельній ділянці військової частини Нацгвардії, Аллеров погодився прийняти 65 квартир в ЖК "Оберіг", що на околиці Києва. 

      Окрім тодішнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, у розслідуванні фігурував і забудовник "Укрбуд Девелопмент".

      Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії:

      Відео: 24 канал про скандал із квартирами для військових

       

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Будівництво Гроші НАБУ Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 14 травня
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