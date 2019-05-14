Детективы НАБУ задержали экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова

Работники Национального антикоррупционного бюро обыскали помещение "Укрбуда" и "Нацгвардии. На данный момент известно о трех важных задержанных, среди них и экс-командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров.

Обыскали только один этаж здания "Укрбуда", поэтому работу компании на время не останавливали, как сообщила корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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В главном управлении Национальной гвардии не на камеру заверили, что у них обыски не проводились, только у отдельных лиц. Так, по предварительной информации, НАБУ задержало трех человек – экс-командующего Юрия Аллерова, гендиректора "Укрбуда" Олега Майбороду. Имя третьего лица пока не разглашают.

Информацию о задержании Юрия Аллерова подтвердили и в НАБУ.

В чем обвиняют экс-командующего Нацгвардии?

В 2000 годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части на Печерске (центр Киева), возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.



В 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").



Однако этот обмен не был выгодным для государства, поскольку стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась более чем на 81 миллион гривен ниже, чем были оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия.

Что известно о махинациях со строительством жилья для военных?

• 7 мая Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардии Юрия Аллерова.

• В конце 2017 года программа журналистских расследований "Наши деньги" обнародовала расследование о том, как в Нацгвардии проводят махинации с недвижимостью для военных. Так, вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе "Аристократ", построенном на земельном участке воинской части Нацгвардии, Аллеров согласился принять 65 квартир в ЖК "Оберег", что на окраине Киева.

Кроме тогдашнего командующего Национальной гвардии украины Юрия Аллерова, в расследовании фигурировал и застройщик "Укрбуд Девелопмент".

Смотрите расследование команды "Наши деньги" о коррупции с недвижимостью в Нацгвардии:

Видео: 24 канал о скандале с квартирами для военных