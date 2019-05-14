Из-за строительства жилья для военных НАБУ проводит обыски в Нацгвардии

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у отдельных должностных лиц Нацгвардии и в ряде частных строительных компаний.

Следственные действия проводят по месту работы и жительства отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью.

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По версии следствия, в результате этой схемы Главное управление Нацгвардии Украины потеряло 81,64 миллионов гривен.

Как отметили в НАБУ, расследование ведут еще с декабря 2017 года. Дело предварительно квалифицировали по ч. 5 в. 191 Уголовного кодекса Украины "О присвоении и растрате имущества".

"Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишут, что проводят обыски в домах чиновников Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд девелопмент". Связаны они с делом о строительстве жилья для Нацгвардии.

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