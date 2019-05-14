14:47
14 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Модное падение Путина на льду. Похмелье от "пабеды"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 мая
      Вести.UA: Зеленский против Луценко. Магический союз Яценюка, Гройсмана и Авакова
      Вєсті.UA
      19:43, 13 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Из-за строительства жилья для военных НАБУ проводит обыски в Нацгвардии

      12 Читати новину українською
      НАБУ проводит обыски у Нацгвардии
      НАБУ проводит обыски у Нацгвардии / НАБУ

      Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у отдельных должностных лиц Нацгвардии и в ряде частных строительных компаний.

      Следственные действия проводят по месту работы и жительства отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью.

      Читайте также: Снос незаконных застроек: станет ли Львов примером для других городов

      По версии следствия, в результате этой схемы Главное управление Нацгвардии Украины потеряло 81,64 миллионов гривен.

      Как отметили в НАБУ, расследование ведут еще с декабря 2017 года. Дело предварительно квалифицировали по ч. 5 в. 191 Уголовного кодекса Украины "О присвоении и растрате имущества".

      "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишут, что проводят обыски в домах чиновников Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд девелопмент". Связаны они с делом о строительстве жилья для Нацгвардии.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Троица 2019 в Украине: дата и будет ли праздник выходным днем
      сегодня
      5981
      Теги: НАБУ Нацгвардія Коррупция Расследования Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Людина з оточення Медведчука та очільник СБУ: хто отримав скандальні нагороди від Порошенка
      сегодня , 14:30 Людина з оточення Медведчука та очільник СБУ: хто отримав скандальні нагороди від Порошенка
      Дмитро Гнап 41
      От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO
      сегодня , 13:49 От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO
      66
      Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      сегодня , 12:09 Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      Сергій Фурса 1818
      Нищие: кто на самом деле эти люди и как с ними обращаться
      сегодня , 11:01 Нищие: кто на самом деле эти люди и как с ними обращаться
      Альона Захарова 343
      Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      сегодня , 10:00 Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      Тетяна Мартинюк 562
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
       21 апреля , 23:24
      Пеня за коммуналку: как и за что ее начисляют
       2 мая , 14:52
      Недвижимость Валентина Наливайченко: что известно о собственности кандидата в президенты
       4 марта , 18:31
      Во Львове снесли 30-метровый советский памятник: зрелищное видео
       4 марта , 13:41
      От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO
       сегодня , 13:49
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук