Через будівництво житла для військових НАБУ проводить обшуки в Нацгвардії

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в окремих службових осіб Нацгвардії та у низці приватних будівельних компаній.

Слідчі дії проводять за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії України в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю.

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За версією слідства, внаслідок цієї схеми Головне управління Нацгвардії України втратило 81,64 мільйонів гривень.

Як зазначили у НАБУ, розслідування ведуть ще з грудня 2017 року. Справу попередньо кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України про привласнення та розтрату майна.

"Українські новини" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах пишуть, що обшуки проводять в будинках Національної гвардії та будівельної корпорації "Укрбуд девелопмент". Пов'язані вони зі справою про будівництво житла для Нацгвардії.

Загалом проводять близько 20 обшуків.

Що відомо про махінації з будівництвом житла для військових?

7 травня Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Юрія Аллерова.

Наприкінці 2017-го програма журналістських розслідувань "Наші гроші" оприлюднила розслідування про те, як у Нацгвардії проводять махінації з нерухомістю для військових. У ньому, зокрема, фігурував тодішній командувач Національної гвардії Юрій Аллеров та забудовник "Укрбуд Девелопмент".

Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії: