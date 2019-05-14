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      Через будівництво житла для військових НАБУ проводить обшуки в Нацгвардії

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      НАБУ проводить обшуки у Нацгвардії
      НАБУ проводить обшуки у Нацгвардії / НАБУ

      Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в окремих службових осіб Нацгвардії та у низці приватних будівельних компаній.

      Слідчі дії проводять за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії України в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю.

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      За версією слідства, внаслідок цієї схеми Головне управління Нацгвардії України втратило 81,64 мільйонів гривень.

      Як зазначили у НАБУ, розслідування ведуть ще з грудня 2017 року. Справу попередньо кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України про привласнення та розтрату майна.

      "Українські новини" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах пишуть, що обшуки проводять в будинках Національної гвардії та будівельної корпорації "Укрбуд девелопмент". Пов'язані вони зі справою про будівництво житла для Нацгвардії.

      Загалом проводять близько 20 обшуків.

      Що відомо про махінації з будівництвом житла для військових?

      7 травня Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Юрія Аллерова.

      Наприкінці 2017-го програма журналістських розслідувань "Наші гроші" оприлюднила розслідування про те, як у Нацгвардії проводять махінації з нерухомістю для військових. У ньому, зокрема, фігурував тодішній командувач Національної гвардії Юрій Аллеров та забудовник "Укрбуд Девелопмент".

      Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії: 

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      Теги: НАБУ Нацгвардія Корупція Розслідування Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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