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      Суд избирает меру пресечения экс-командующему Нацгвардии Аллерову

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      Экс-командующему Нацгвардии Аллерову выбирают меру пресечения
      Экс-командующему Нацгвардии Аллерову выбирают меру пресечения / Apostrophe.ua/ua

      Суд избирает меру пресечения экс-командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, подозреваемому в незаконном завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 миллиона гривен.

      Прокуроры на заседании суда заявили, что, по их мнению, Аллеров может скрываться от следствия по делу. Поэтому просят выбрать для него меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей или в качестве альтернативы – 11 миллионов гривен залога, сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Задержание экс-главы Нацгвардии: кто такой Аллеров и в чем его подозревают

      Прокуроры также рассказали, что дочь экс-командующего НГУ имеет двойное гражданство и большую часть времени проживает в России. Туда же часто ездит жена Аллерова. Поэтому у следствия возникает беспокойство, что родственники экс-командующего НГУ много времени находятся в стране-агрессоре.

      В то же время адвокаты Аллерова просят суд отпустить его под личное обязательство или назначить минимальный размер залога. Аргументируют это тем, что экс-командующий НГУ не может убежать в Россию, ведь воевал на Донбассе и в РФ ему грозит арест.

      А еще защитники Аллерова подозрение в незаконном завладении имуществом называют служебной небрежностью. Мол, он ненадлежащим образом проконтролировал, как работают его подчиненные.

      Суд отправился в совещательную комнату.

      Детективы НАБУ задержали Аллерова 14 мая после обысков в помещениях "Укрстроя" и Нацгвардии. Кроме него, задержали также гендиректора "Укрстроя" Олега Майбороду, и еще одного человека – его имя пока не разглашается.

      Всех поместили в СИЗО и объявили о подозрениях в присвоении, растрате имущества Нацгвардии в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.

      Что известно о незаконном владении имуществом Нацгвардии?
      В 2000 годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (впоследствии его превратили в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей военной части на Печерске (центр Киева) построят жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

      В 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").

      Обмен ние был выгодным для государства, поскольку стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась более чем на 81 миллион гривен меньше стоимости квартир, которые должна была получить Нацгвардия.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Коррупция Строительство Судьи Криминальные новости Нацгвардія
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