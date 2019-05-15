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      НАБУ объявило подозрение экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову

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      Юрию Аллерову объявили подозрение
      Юрию Аллерову объявили подозрение / pravda.com.ua

      Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении экс-командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, генеральному директору компании-застройщика "Укрбуд" и оценщику. Их подозревают в незаконном завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 миллиона гривен.

      Детективы НАБУ задержали Аллерова вчера, 14 мая, после обысков в помещениях "Укрбуда" и Нацгвардии. Кроме него, задержали также гендиректора "Укрбуда" Олега Майбороду, и еще одного человека – его имя пока не разглашается.

      Читайте также: Задержание экс-главы Нацгвардии: кто такой Аллеров и в чем его подозревают

      На данный момент все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения,
      – добавили в НАБУ.

      Действия Аллерова, гендиректора "Укрбуда" и оценщика квалифицировали по статье 191 Уголовного кодекса как присвоение, растрату имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, оценщика обвиняют также в содействии совершению преступления.

      Им грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

       

      В чем обвиняют Аллерова?
      В 2000 годах ГУ внутренних войск МВД Украины (которое потом превратили в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей военной части на Печерске (центр Киева), возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

      В 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").

      Однако этот обмен не был выгодным для государства, поскольку стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась более чем на 81 миллион гривен ниже, чем были оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия.

      Смотрите расследование команды "Наши деньги" о коррупции с недвижимостью в Нацгвардии:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Строительство Деньги НАБУ Криминальные новости Нацгвардія
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