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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      НАБУ оголосило підозру екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову

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      Юрію Аллерову оголосили підозру
      Юрію Аллерову оголосили підозру / pravda.com.ua

      Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру екс-командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову, генеральному директору компанії-забудовника "Укрбуд" та оцінювачу. Їх підозрюють у незаконному заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 мільйона гривень.

      Детективи НАБУ затримали Аллерова вчора, 14 травня, після обшуків у приміщеннях "Укрбуду" та Нацгвардії. Окрім нього, затримали також гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороду, та ще одну особу – її ім'я наразі не розголошують.

      Читайте також: Затримання екс-глави Нацгвардії: хто такий Аллеров та у чому його підозрюють

      Наразі всі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу,
      – додали у НАБУ.

      Дії Аллерова, гендиректора "Укрбуду" та оцінювача кваліфікували за статтею 191 Кримінального кодексу як привласнення, розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Окрім того, оцінювача звинувачують також у сприянні скоєння злочину.

      Їм загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

       

      У чому звинувачують Аллерова?У 2000 роках ГУ внутрішніх військ МВС України (яке потім перетворили на ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва), зведуть житловий комплекс. У ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

      У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").

      Обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія.

      Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії:

       

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      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини політики Розслідування Будівництво Гроші НАБУ Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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