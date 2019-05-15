НАБУ оголосило підозру екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру екс-командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову, генеральному директору компанії-забудовника "Укрбуд" та оцінювачу. Їх підозрюють у незаконному заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 мільйона гривень.

Детективи НАБУ затримали Аллерова вчора, 14 травня, після обшуків у приміщеннях "Укрбуду" та Нацгвардії. Окрім нього, затримали також гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороду, та ще одну особу – її ім'я наразі не розголошують.

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Наразі всі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу,

– додали у НАБУ.

Дії Аллерова, гендиректора "Укрбуду" та оцінювача кваліфікували за статтею 191 Кримінального кодексу як привласнення, розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Окрім того, оцінювача звинувачують також у сприянні скоєння злочину.

Їм загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У чому звинувачують Аллерова?У 2000 роках ГУ внутрішніх військ МВС України (яке потім перетворили на ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва), зведуть житловий комплекс. У ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.



У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").



Обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія.

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