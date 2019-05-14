Затримання екс-глави Нацгвардії: хто такий Аллеров та у чому його підозрюють

Екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова затримали через підозру у масштабних заволодіннях майна Нацгвардії. Але, і крім цього, його є за що критикувати.

Журналісти 24 каналу розібрались, хто такий Юрій Аллеров та що про нього відомо.

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Український генерал-полковник. 30 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко призначив його командувачем Національною гвардією України. 7 травня 2019-го Указом Президента України звільнений від виконання обов'язків командувача НГУ.

Сам Аллеров тоді пояснив, що рішення про звільнення було його ініціативою – він написав заяву про відставку за сімейними обставинами. Втім, як пише журналіст Юрій Бутусов, однією з причин звільнення стала кримінальна справа, в рамках якої Аллеров і був затриманий.

"Приблизно рік тому у Аллерова виник конфлікт із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який вимагав відставки Аллерова, але звільнити командувача, за законом, можна тільки за згодою міністра і президента. Протистояння Авакова і Порошенка унеможливлювало якусь скоординовану кадрову політику", – написав він.

Народився 6 лютого 1964 року у Львові. В 1985 році закінчив Ленінградське вище загальновійськове училище.

Служив у Збройних силах СРСР, Збройних Силах України, Національній гвардії України. У 1997 році закінчив Академію Збройних Сил України, навчався на оперативно-тактичному факультеті. Протягом останнього десятиріччя служив у воєнізованих підрозділах МВС. Пройшов посади від командира взводу до начальника управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Брав участь у розробці та реалізації операцій у зоні АТО на початку збройної агресії Росії проти України.

Одружений, має сина та доньку.

Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ та III ступенів та медаллю "Захиснику Вітчизни". Має кілька державних нагород за бездоганну службу та ювілейних медалей МВС України.

Під час Революції Гідності у 2014 році Аллеров командував військовослужбовцями Внутрішніх військ коли у Львові почались масові заворушення.

Відео із коментарями Аллерова щодо подій у місті:

Після його призначення на посаду командувача Нацгвардією журналісти та громадські активісти багато писали про російське громадянство його дочки, а також про те, що родичі її чоловіка служать у російській армії.

Волонтер Цві Аріелі також заявляв, що Аллеров – це саме та людина, яка через нерозуміння заважає повноцінному переходу структури на стандарти НАТО, які вже кілька років давно обіцяють запровадити в Україні.

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Тому що його підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн. Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (яке потім перетворили на Головне управління Нацгвардії) та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську, зведуть житловий комплекс. Там Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Проте цей обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.

У НАБУ пояснили, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO.

Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії:

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