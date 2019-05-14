17:22
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Затримання екс-глави Нацгвардії: хто такий Аллеров та у чому його підозрюють

      4156 Читать новость на русском
      НАБУ затримало екс-командувача НГУ Юрія Аллерова
      НАБУ затримало екс-командувача НГУ Юрія Аллерова / Пресс-служба МВС

      Екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова затримали через підозру у масштабних заволодіннях майна Нацгвардії. Але, і крім цього, його є за що критикувати.

      Журналісти 24 каналу розібрались, хто такий Юрій Аллеров та що про нього відомо.

      Читайте також: Детективи НАБУ затримали екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова

      Хто такий Юрій Аллеров?

      Український генерал-полковник. 30 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко призначив його командувачем Національною гвардією України. 7 травня 2019-го Указом Президента України звільнений від виконання обов'язків командувача НГУ.

      Сам Аллеров тоді пояснив, що рішення про звільнення було його ініціативою – він написав заяву про відставку за сімейними обставинами. Втім, як пише журналіст Юрій Бутусов, однією з причин звільнення стала кримінальна справа, в рамках якої Аллеров і був затриманий. 

      "Приблизно рік тому у Аллерова виник конфлікт із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який вимагав відставки Аллерова, але звільнити командувача, за законом, можна тільки за згодою міністра і президента. Протистояння Авакова і Порошенка унеможливлювало якусь скоординовану кадрову політику", – написав він.

      Що про нього відомо?

      Народився 6 лютого 1964 року у Львові. В 1985 році закінчив Ленінградське вище загальновійськове училище.

      Служив у Збройних силах СРСР, Збройних Силах України, Національній гвардії України. У 1997 році закінчив Академію Збройних Сил України, навчався на оперативно-тактичному факультеті. Протягом останнього десятиріччя служив у воєнізованих підрозділах МВС. Пройшов посади від командира взводу до начальника управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Брав участь у розробці та реалізації операцій у зоні АТО на початку збройної агресії Росії проти України.

      Одружений, має сина та доньку.

      Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ та III ступенів та медаллю "Захиснику Вітчизни". Має кілька державних нагород за бездоганну службу та ювілейних медалей МВС України.

      У яких скандалах він фігурував?

      Під час Революції Гідності у 2014 році Аллеров командував військовослужбовцями Внутрішніх військ коли у Львові почались масові заворушення.

      Відео із коментарями Аллерова щодо подій у місті:

      Після його призначення на посаду командувача Нацгвардією журналісти та громадські активісти багато писали про російське громадянство його дочки, а також про те, що родичі її чоловіка служать у російській армії.

      Волонтер Цві Аріелі також заявляв, що Аллеров – це саме та людина, яка через нерозуміння заважає повноцінному переходу структури на стандарти НАТО, які вже кілька років давно обіцяють запровадити в Україні.

      Читайте також: Цви Ариели: Президент очень боится людей с оружием

      Чому його затримали?

      Тому що його підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн. Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (яке потім перетворили на Головне управління Нацгвардії) та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську, зведуть житловий комплекс. Там Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

      У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Проте цей обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.

      У НАБУ пояснили, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO.

      Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії:

      Читайте також спецпроект 24 каналу Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
      сьогодні
      16299
      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Статті Корупція Операція Об'єднаних сил НАБУ Нацгвардія Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 807
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 41
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      452
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 252
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1331
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук