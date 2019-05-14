Задержание экс-главы Нацгвардии: кто такой Аллеров и в чем его подозревают

Экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова задержали по подозрению в масштабных махинациях с имуществом Нацгвардии. Но и кроме этого, его есть за что критиковать.

Журналисты 24 канала разобрались, кто такой Юрий Аллеров и что о нем известно.

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Украинский генерал-полковник. 30 декабря 2015 года Президент Украины Петр Порошенко назначил его командующим Национальной гвардией Украины. 7 мая 2019-го Указом Президента Украины освобожден от исполнения обязанностей командующего НГУ.

Сам Аллеров тогда объяснил, что решение об увольнении было его инициативой – он написал заявление об отставке по семейным обстоятельствам. Впрочем, как пишет журналист Юрий Бутусов, одной из причин увольнения стало уголовное дело, в рамках которой Аллеров и был задержан.

"Примерно год назад у Аллерова возник конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который требовал отставки Аллерова, но уволить командующего по закону можно только с согласия министра и президента. Противостояние Авакова и Порошенко делало невозможным какую-то скоординированную кадровую политику", – написал он.

Родился 6 февраля 1964 года во Львове. В 1985 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое училище.

Служил в Вооруженных силах СССР, Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины. В 1997 году окончил Академию Вооруженных Сил Украины, учился на оперативно-тактическом факультете. В течение последнего десятилетия служил в военизированных подразделениях МВД. Прошел должности от командира взвода до начальника управления Западного территориального командования внутренних войск МВД Украины. Принимал участие в разработке и реализации операций в зоне АТО в начале вооруженной агрессии России против Украины.

Женат, есть сын и дочь.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого II и III степеней и медалью "Защитник Отечества". Имеет несколько государственных наград за безупречную службу и юбилейные медали МВД Украины.

Во время Революции Достоинства в 2014 году Аллеров командовал военнослужащими Внутренних войск, когда во Львове начались массовые беспорядки.

Видео с комментариями Аллерова о событиях в городе:

После его назначения на должность командующего Нацгвардией журналисты и общественные активисты много писали о российском гражданстве его дочери, а также о том, что родственники ее мужа служат в российской армии.

Волонтер Цви Ариэле также заявлял, что Аллеров – это именно тот человек, который из-за непонимания мешает полноценному переходу структуры к стандартам НАТО, которые уже несколько лет давно обещают ввести в Украине.

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Потому что его подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на сумму в 81,64 млн грн. Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (которое потом превратили в Главное управление Нацгвардии) и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей военной части на Печерске, возведут жилой комплекс. Там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева возле станции метро "Бориспольская". Однако этот обмен не был выгодным для государства, поскольку стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась более чем на 81 миллион гривен ниже, чем были оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия.

В НАБУ объяснили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года по материалам журналистских расследований программы BIHUS.INFO.

Смотрите расследование команды "Наши деньги" о коррупции с недвижимостью в Нацгвардии:

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