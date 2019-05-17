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      Суд над украинским военным в Италии: важные показания руководителя Нацгвардии

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      Суд в Италии над украинским нацгвардейцем
      Суд в Италии над украинским нацгвардейцем / facebook.com/arsen.avakov

      Позиции, выстрелами с которых убили итальянского фоторепортера Андреа Рокелле, на момент совершения преступления занимали боевики-сепаратисты, возглавляемые российским главарем Гиркиным. А украинское подразделение ВСУ под Славянском, в котором служил Виталий Маркив, вообще не имело тяжелого и дальнобойного оружия.

      Такую позицию засвидетельствовал в суде в итальянском городе Павия исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан. Он давал 17 мая 2019 года показания, как сообщила пресс-служба МВД, на защиту нацгвардейца Виталия Маркива – его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе 24 мая 2014 года.

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      Балан заявил, что подразделение, где служил Виталий Маркив, выполняло задачи по обороне телебашни на горе Карачун в Славянске. При этом бойцы подразделения имели только стрелковое оружие и не имели тяжелого или дальнобойного оружия, которым мог быть смертельно поражен итальянский журналист Рокелли.

      Нацгвардія
      Николай Балан дал показания в итальянском суде в городе Павия

      Также позиция украинских бойцов возле села Андреевка отличается от той, откуда был убит итальянский фоторепортер (говорится о железнодорожном переезде перед керамическим заводом). Эту позицию в то время удерживали пророссийские боевики отряда Гиркина.

      Вместе с руководителем Нацгвардии в Италию прибыл и министр внутренних дел Арсен Аваков. Он убежден, что Маркива задержали по ложному обвинению. И чтобы доказать это, украинская сторона готова "предоставить исчерпывающие факты и показания, подтверждающие невиновность Виталия Маркива".

      Аваков
      Аваков присутствовал на суде над украинским нацгвардейцем в Италии

      Аваков с разрешения суда пообщался с Маркивым и сообщил: "Он в бодром настроении. Сказал, что служил и будет служить Украине!".Также министр отдельно поблагодарил украинскую общину Италии, которая приезжала на каждое судебное заседание, чтобы поддержать Виталия.

      Защитники нацгвардейца во время судебного заседания настаивали на том, чтобы сторона обвинения приехала на место событий в Славянск, чтобы убедиться в абсурдности выдвинутых обвинений.

      В чем обвиняют Маркива? Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии. Первое судебное заседание по делу состоялось 6 июля 2018 года.

      Маркива подозревают в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли близ Славянска в мае 2014 года. Обвинение (родители погибшего и журналистские организации Италии) настаивает именно на версии умышленного убийства Рокелли.

      Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность к смерти Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

      Подробно о том, кто такой Виталий Маркив и почему его арестовали – в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Судьи Арсен Аваков Министерство внутренних дел Нацгвардія
      Источник: 24 канал
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