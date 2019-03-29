У Латвії засудили бойовика за війну на Донбасі

Ризький окружний суд засудив жителя Даугавпілса Артема Скрипника до п'яти років позбавлення волі за участь у військових дії на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Окрім того, на Скрипника чекає "режим випробовуваного нагляду" ще протягом двох років після в’язниці, повідомляє агентство LETA.

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Скрипник живе у Латвії в статусі негромадянина. Зазначається, що своїм рішення Ризький суд скасував виправдувальний вирок, який винів 4 серпня 2017 року суд Відземського передмістя Риги.

За інформацією слідства, Скрипник брав участь у військових операціях в окупованому Луганську навесні 2015 року і навчав сепаратистів поводженню з вогнепальною зброєю. У Генеральній прокуратурі Латвії заявили, що дії засудженого суперечили міжнародному праву та статуту ООН.

Зазначимо, суд у Мюнхені засудив племінника скандального російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергія Кисельова до двох років і трьох місяців позбавлення волі. Причина – підготовка до війни на Донбасі.



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