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      У Латвії засудили бойовика за війну на Донбасі

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      Бойовик брав участь у військових операціях в окупованому Луганську
      Бойовик брав участь у військових операціях в окупованому Луганську / Ілюстративне фото

      Ризький окружний суд засудив жителя Даугавпілса Артема Скрипника до п'яти років позбавлення волі за участь у військових дії на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

      Окрім того, на Скрипника чекає "режим випробовуваного нагляду" ще протягом двох років після в’язниці, повідомляє агентство LETA.

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      Скрипник живе у Латвії в статусі негромадянина. Зазначається, що своїм рішення Ризький суд скасував виправдувальний вирок, який винів 4 серпня 2017 року суд Відземського передмістя Риги.

      За інформацією слідства, Скрипник брав участь у військових операціях в окупованому Луганську навесні 2015 року і навчав сепаратистів поводженню з вогнепальною зброєю. У Генеральній прокуратурі Латвії заявили, що дії засудженого суперечили міжнародному праву та статуту ООН.

      Зазначимо, суд у Мюнхені засудив племінника скандального російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергія Кисельова до двох років і трьох місяців позбавлення волі. Причина – підготовка до війни на Донбасі.


      Карта окупованих територій

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Латвія Війна на Донбасі
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