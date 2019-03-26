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      Скільки бійців Нацгвардії загинуло у війні на Донбасі

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      За час війни на Донбасі загинуло понад дві сотні нацгвардійців
      За час війни на Донбасі загинуло понад дві сотні нацгвардійців / Фото з Facebook

      За 5 років російсько-української війни на Донбасі загинули 219 військовослужбовців Національної гвардії України. Ще 14 бійців зникли безвісти, а 812 отримали поранення.

      У День Національної гвардії України речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів, що всього у бойових діях взяли участь майже 35 тисяч нацгвардійців.

      Читайте також: Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

      Наразі у Національній гвардії служить 45 тисяч військових. За потреби кількість особового складу може бути збільшено до 60 тисяч.

      "1364 відзначені державними нагородами, зокрема 188 посмертно", – додав Шевченко.

      Також три нацгвардійці були посмертно нагороджені званням Герой України – генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада та солдат Євген Тельнов.

      Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

      Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Жертви Нацгвардія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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