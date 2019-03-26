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      Сколько бойцов Нацгвардии погибло в войне на Донбассе

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      За время войны в Донбассе погибло более двухсот нацгвардийцев
      За время войны в Донбассе погибло более двухсот нацгвардийцев / Фото с Facebook

      За 5 лет российско-украинской войны на Донбассе погибли 219 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Еще 14 бойцов пропали без вести, а 812 получили ранения.

      В День Национальной гвардии Украины представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал, что всего в боевых действиях приняли участие почти 35 тысяч нацгвардийцев.

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      Сейчас в Национальной гвардии служит 45 тысяч военных. При необходимости количество личного состава может быть увеличен до 60 тысяч.

      "1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно", – добавил Шевченко.

      Также три нацгвардийца были посмертно награждены званием Герой Украины – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада и солдат Евгений Тельнов.

      Сколько военных погибли на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.

      Однако, жертвами конфликта в Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Нацгвардія Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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