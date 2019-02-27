У Німеччині судять племінника Кисельова за війну проти України, – ЗМІ

У Мюнхені розпочався суд над громадянином Німеччини російського походження, який воював проти України на Донбасі. Низка ЗМІ повідомляють, що цей громадянин є племінником кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Окружний суд Мюнхена розпочав справу 27 лютого і її розгляд триватиме три дні, пише Suddeutsche Zeitung.

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Німецька прокуратура повідомляє, що обвинувачений поповнив лави російських націоналістів у серпні 2014 року – їхня група називалась "Імперський легіон". Там його навчили користуватися стрілецькою зброєю. Згодом разом із загоном російських націоналістів він вирушив на війну проти України.

Бойовика звинувачують у "підготовці до насильства, яке шкодить державі". Зазначимо, за таке порушення у Німеччині карають навіть тоді, якщо воно було скоєне проти іншої країни. Розгляд справи триватиме три дні.

При цьому видання RTVI пише, що на лаві підсудних опинився племінник відомого любителя Путіна Дмитра Кисельова.



У Німеччині судять племінника Кисельова/ Джерело: RTVI

Розслідування щодо Кисельова німецька влада почала у кінці 2017 року. У травні 2018 року поліція отримала європейський ордер на арешт терориста, після чого його було затримано у Болгарії і депортовано до Німеччини.



Він воював у лавах російських націоналістів/ Джерело: RTVI



Додамо, сам російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що його племінник приєднався до окупантів добровільно та ще й отримав від них медаль за свої дії.



За це, як стверджує любитель Путіна, його у Німеччині нібито засудили за тероризм. Однак тоді у міністерстві юстиції Німеччини цю заяву спростували. Там наголосили, що племінник Кисельова може відбувати покарання за зберігання зброї, вбивство чи інший злочин.

Хто такий Кисельов?

Дмитро Кисельов – відомий російський пропагандист, заступник генерального директора всеросійської державної ТРК,а також генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні". Це все дає йому чудові можливості здійснювати активну пропутінську пропаганду. Зокрема, він "прославився" своєю позицією щодо України – Євромайдану, окупації Криму та війни на Донбасі, а також пропагандою гомофобії. Активний прихильник Путіна також часто критикує США. Служба безпеки України 4 липня 2014 відкрила кримінальне провадження щодо Кисельова за статтею "фінансування тероризму, сприяння терористичної діяльності". Тоді очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Кисельов фінансує сепаратизм на Східній Україні через Міжнародний інститут преси, який очолює російський журналіст. Сам Кисельов вважає звинувачення проти себе "продовженням фантазій нациків". У вересні 2015 року Дмитра Кисельова внесли до санкційного списку, запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.