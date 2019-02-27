17:41
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      У Німеччині судять племінника Кисельова за війну проти України, – ЗМІ

      921 Читать новость на русском
      У Німеччині судять племінника Кисельова за війну на Донбасі
      У Німеччині судять племінника Кисельова за війну на Донбасі / RTVI

      У Мюнхені розпочався суд над громадянином Німеччини російського походження, який воював проти України на Донбасі. Низка ЗМІ повідомляють, що цей громадянин є племінником кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова.

      Окружний суд Мюнхена розпочав справу 27 лютого і її розгляд триватиме три дні, пише Suddeutsche Zeitung.

      Читайте також: Прикордонники затримали бойовика, який охороняв уламки збитого над Донбасом "Боїнга"

      Німецька прокуратура повідомляє, що обвинувачений поповнив лави російських націоналістів у серпні 2014 року – їхня група називалась "Імперський легіон". Там його навчили користуватися стрілецькою зброєю. Згодом разом із загоном російських націоналістів він вирушив на війну проти України.

      Бойовика звинувачують у "підготовці до насильства, яке шкодить державі". Зазначимо, за таке порушення у Німеччині карають навіть тоді, якщо воно було скоєне проти іншої країни. Розгляд справи триватиме три дні.

      При цьому видання RTVI пише, що на лаві підсудних опинився племінник відомого любителя Путіна Дмитра Кисельова. 

      У Німеччині судять племінника Кисельова
      У Німеччині судять племінника Кисельова/ Джерело: RTVI

      Розслідування щодо Кисельова німецька влада почала у кінці 2017 року. У травні 2018 року поліція отримала європейський ордер на арешт терориста, після чого його було затримано у Болгарії і депортовано до Німеччини.


      Він воював у лавах російських націоналістів/ Джерело: RTVI

      Додамо, сам російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що його племінник приєднався до окупантів добровільно та ще й отримав від них медаль за свої дії. 

      За це, як стверджує любитель Путіна, його у Німеччині нібито засудили за тероризм. Однак тоді у міністерстві юстиції Німеччини цю заяву спростували. Там наголосили, що племінник Кисельова може відбувати покарання за зберігання зброї, вбивство чи інший злочин.

      Хто такий Кисельов?
      Дмитро Кисельов – відомий російський пропагандист, заступник генерального директора всеросійської державної ТРК,а також генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні". Це все дає йому чудові можливості здійснювати активну пропутінську пропаганду. Зокрема, він "прославився" своєю позицією щодо України – Євромайдану, окупації Криму та війни на Донбасі, а також пропагандою гомофобії. Активний прихильник Путіна також часто критикує США. Служба безпеки України 4 липня 2014 відкрила кримінальне провадження щодо Кисельова за статтею "фінансування тероризму, сприяння терористичної діяльності". Тоді очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Кисельов фінансує сепаратизм на Східній Україні через Міжнародний інститут преси, який очолює російський журналіст. Сам Кисельов вважає звинувачення проти себе "продовженням фантазій нациків". У вересні 2015 року Дмитра Кисельова внесли до санкційного списку, запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.

      blog_ava
      Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
      сьогодні
      6087
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Російська пропаганда Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      сьогодні , 17:30 Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      Юлія Гілей 856
      У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
      сьогодні , 17:12 У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
      2548
      Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів
      сьогодні , 16:10 Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів
      1073
      Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу
      сьогодні , 13:12 Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу
      1139
      Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      сьогодні , 17:00 Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      Олексій Чибісов 1165
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук