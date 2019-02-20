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      СБУ перекрила схему фінансування окупованих територій: як і звідки отримували гроші бойовики

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      СБУ викрила схему фінансування бойовиків
      СБУ викрила схему фінансування бойовиків / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування проросійських бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області. Завдяки цій схемі вони отримали близько 170 мільйонів гривень.

      Схема дозволяла незаконно переводити гроші на підконтрольну українській владі територію і назад, пише прес-служба СБУ.

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      Спецслужби повідомляють, що зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг, а готівку перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.

      Організатори схеми відкрили майже 50 рахунків у банківських установах на підконтрольній Україні території. Доступ до них мали через інтернет-сервіси. З грошей, які отримали за надання "послуг", зловмисники регулярно сплачували податки до так званого "бюджету "ЛНР".

      Правоохоронці провели обшуки у Києві та Сєвєродонецьку. У спільників "фінансистів" вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка. Саме її потім передавали «клієнтам» або кур’єрам.

      За даними Державної служби фінансового моніторингу України, лише через національну платіжну окупанти перевели понад 170 мільйонів гривень.

      Рахунки фізичних осіб заблокували, керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії, причетних до незаконної фінансової діяльності встановлюють.

      інформація від української розвідки:
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      Теги: Новини України Новини політики СБУ Гроші Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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