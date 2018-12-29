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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Росія готує на Донбасі теракт з використанням хімічної зброї, – розвідка

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      РФ готує теракт з використанням хімзброї на Донбасі
      РФ готує теракт з використанням хімзброї на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Росія готує провокацію у вигляді диверсійно-терористичного акту на Донбасі з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин, аби згодом звинуватити в цьому українські сили.

      Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час брифінгу, передає "Інтерфакс".

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      Він пригадав, що починаючи з листопада 2018 року воєнна розвідка помічає цілеспрямоване нагнітання Росією обстановки на тимчасово окупованих територіях України та штучне поширення в медіапросторі теми, пов'язаної з хімічною зброєю. Зокрема, у РФ роблять провокативні заяви про нібито підготовку Збройними силами України застосування отруйних речовин на Донбасі. 

      Наразі ГУР відзначає низку ознак, що вказують на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту із застосуванням хімічно небезпечних отруйних речовин. У середині грудня на Донбас прибула група російських фахівців з хімічних, бойових і отруйних речовин. У складі групи є не тільки військовослужбовці збройних сил РФ, а й представники спеціальних служб, і зокрема ФСБ Росії,
      – наголосив Скібіцький.

      Водночас, чиновник зауважив, що Росія хоче використовувати на окупованому Донбасі підприємства з небезпечним виробництвом, зокрема, де зберігаються запаси отруйних речовин (хлору й аміаку). Погодні умови можуть сприти такому використанню хімзброї, адже вони посилюють стійкість отруйних речовин.

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      За його словами, проросійські бойовики вже готуються до дій в умовах хімічного зараження, а РФ навіть завезла їм на окупований Донбас засоби хімзахисту.

      При цьому російські спецслужби цинічно розраховують на значну кількість жертв серед мирного населення, що забезпечить відповідний резонанс і увагу міжнародного співтовариства,
      – додав Скібіцький.

      Представник Міноборони пояснив, що російські пропагандисти захочуть подати це так, нібито українські силові структури використали хімічну зброю проти жителів Донеччини і Луганщини.

      Нагадаємо, раніше одне із російських пропагандистських видань оприлюднило заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зокрема, дипломат наголосив, що у останні дні грудня президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на межі з окупованим Росією Кримом. Згодом пропагандисти Кремля у деталях описали 5 можливих варіантів наступу України на РФ.

      Міністр оборони України Степан Полторак наголосив, що Збройні сили України не планують здійснювати наступ на Донбасі найближчим часом, а заяви про начебто можливі хімічні атаки в регіоні є черговою провокацією Російської Федерації.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Міністерство оборони України Теракт Новини Росії Російська пропаганда Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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