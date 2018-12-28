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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Бойовики обстріляли свої ж позиції, аби скомпрометувати ЗСУ

      74 Читать новость на русском
      Бойовики ще й фільмували власний обстріл
      Бойовики ще й фільмували власний обстріл / Лівий Берег

      Близько 22 години 28 грудня проросійські бойовики обстріляли свої позиції біля селища Голубівське, що на окупованих територіях Луганщини, аби скомпрометувати українських військових.

      Про це повідомили у прес-службі командування Операції Об'єднаних сил. 

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      Нагадаємо, опівночі у суботу, 29 грудня, на окупованому Донбасі розпочався режим тиші. Напередодні про нього домовилася безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відеоконференції. Українська сторона планує використати режим тиші для ремонту пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури.

      "Російсько-окупаційні війська вдаються до ганебних провокацій з метою звинуватити українських військових у зриві режиму "Тиша". Так, в районі населеного пункту Голубівське представники незаконних збройних формувань обстріляли власні позиції зі стрілецької зброї та ЗУ 23-2, здійснюючи при цьому фото- та відеозйомку. Це є черговою невдалою спробою бойовиків скомпрометувати Об'єднані сили в очах українських громадян та міжнародної спільноти", – наголосили у штабі. 

      До слова, востаннє про перемир'я на Донбасі домовлялися в Мінську. Воно почалося 29 серпня у зв’язку зі стартом навчального року, проте проросійські бойовики так і не припиняли обстрілів.

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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