Бойовики обстріляли свої ж позиції, аби скомпрометувати ЗСУ

Близько 22 години 28 грудня проросійські бойовики обстріляли свої позиції біля селища Голубівське, що на окупованих територіях Луганщини, аби скомпрометувати українських військових.

Про це повідомили у прес-службі командування Операції Об'єднаних сил.

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Нагадаємо, опівночі у суботу, 29 грудня, на окупованому Донбасі розпочався режим тиші. Напередодні про нього домовилася безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відеоконференції. Українська сторона планує використати режим тиші для ремонту пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури.

"Російсько-окупаційні війська вдаються до ганебних провокацій з метою звинуватити українських військових у зриві режиму "Тиша". Так, в районі населеного пункту Голубівське представники незаконних збройних формувань обстріляли власні позиції зі стрілецької зброї та ЗУ 23-2, здійснюючи при цьому фото- та відеозйомку. Це є черговою невдалою спробою бойовиків скомпрометувати Об'єднані сили в очах українських громадян та міжнародної спільноти", – наголосили у штабі.

До слова, востаннє про перемир'я на Донбасі домовлялися в Мінську. Воно почалося 29 серпня у зв’язку зі стартом навчального року, проте проросійські бойовики так і не припиняли обстрілів.