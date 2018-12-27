На Донбасі з 29 грудня введуть режим тиші

У четвер, 27 грудня, безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відео-конференції домовилася про введення режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив представник України в ТКГ Євген Марчук.

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"Ми запропонували ввести цей режим, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи з 00:01 години на 29 грудня. Були інші пропозиції, але якщо коротко, то нам вдалося досягнути такої домовленості. Сьогодні ми підтвердили і заявили – Україна забезпечує повномасштабний режим тиші", – сказав Марчук.

Українська сторона планує використати режим тиші треба для ремонту пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури.

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До слова, у штабі Операції Об’єднаних сил підтвердили те, що від часу переформатування АТО на ООС підрозділи українських військ звільнили від окупантів майже всю так звану "сіру зону" на Донбасі, а 4 чотири населені пункти.