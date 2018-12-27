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      На Донбасі з 29 грудня введуть режим тиші

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      На Донбасі з 29 грудня введуть режим тиші
      На Донбасі з 29 грудня введуть режим тиші / Ілюстративне фото

      У четвер, 27 грудня, безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відео-конференції домовилася про введення режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.

      Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив представник України в ТКГ Євген Марчук.

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      "Ми запропонували ввести цей режим, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи з 00:01 години на 29 грудня. Були інші пропозиції, але якщо коротко, то нам вдалося досягнути такої домовленості. Сьогодні ми підтвердили і заявили – Україна забезпечує повномасштабний режим тиші", – сказав Марчук.

      Українська сторона планує використати режим тиші треба для ремонту пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури.

      Новина доповнюється…

      До слова, у штабі Операції Об’єднаних сил підтвердили те, що від часу переформатування АТО на ООС підрозділи українських військ звільнили від окупантів майже всю так звану "сіру зону" на Донбасі, а 4 чотири населені пункти.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Перемир'я
      Джерело: 24 канал
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