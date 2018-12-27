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      На Донбассе с 29 декабря введут режим тишины

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      На Донбассе с 29 декабря введут режим тишины
      На Донбассе с 29 декабря введут режим тишины / Иллюстративное фото

      В четверг, 27 декабря, подгруппа безопасности Трехсторонней контактной группы на видео-конференции договорилась о введении режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря.

      Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

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      Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочное прекращении огня, начиная с 00:01 часов на 29 декабря. Были другие предложения, но если коротко, то нам удалось достичь такой договоренности. Сегодня мы подтвердили и заявили – Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины,
      – сказал Марчук.

      Украинская сторона планирует использовать режим тишины для ремонта поврежденных объектов критической инфраструктуры.

      Стоит заметить, что последний раз о перемирии на Донбассе договаривались в Минске. Оно началось 29 августа в связи со стартом учебного года, однако пророссийские боевики так и не прекращали обстрелов.

      К слову, в штабе операции Объединенных сил подтвердили, что со времени переформатирования АТО в ООС подразделения украинских войск освободили от оккупантов почти всю так называемую "серую зону" на Донбассе, а именно 4 четыре населенных пункта.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Перемирие
      Источник: 24 Канал
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