Сколько российских военных воюют сейчас на Донбассе

Сегодня российские регулярные воинские формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тысячи человек. Из этого количества 11 тысяч человек являются российскими военнослужащими.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что руководящие должности этих формирований – первого (Донецкая область) и второго (Луганская область) армейских корпусов – занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил России.

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При этом Наев подчеркнул, что эти армейские корпуса – не какое-то добровольное "ополчение" "ЛНР/ДНР", а регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, которая дислоцируется в городе Новочеркасск.

Командующий ООС также рассказал, какими оружием и военной техникой владеют эти незаконные вооруженные формирования.

Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро",

– сказал Наев.

Он отметил, что именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, а также на глубине до 60 километров от линии разграничения на территории, контролируемой властями Украины.