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      Сколько российских военных воюют сейчас на Донбассе

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      Сколько российских военных воюют сейчас на Донбассе
      Сколько российских военных воюют сейчас на Донбассе / Иллюстративное фото

      Сегодня российские регулярные воинские формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тысячи человек. Из этого количества 11 тысяч человек являются российскими военнослужащими.

      Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

      Он отметил, что руководящие должности этих формирований – первого (Донецкая область) и второго (Луганская область) армейских корпусов – занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил России.

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      При этом Наев подчеркнул, что эти армейские корпуса – не какое-то добровольное "ополчение" "ЛНР/ДНР", а регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, которая дислоцируется в городе Новочеркасск.

      Командующий ООС также рассказал, какими оружием и военной техникой владеют эти незаконные вооруженные формирования.

      Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро",
      – сказал Наев.

      Он отметил, что именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, а также на глубине до 60 километров от линии разграничения на территории, контролируемой властями Украины.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе ОБСЕ авиация Сергей Наев
      Источник: 24 Канал
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