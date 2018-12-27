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      Скільки російських військових воюють зараз на Донбасі

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      Скільки російських військових воюють зараз на Донбасі
      Скільки російських військових воюють зараз на Донбасі / Ілюстративне фото

      На сьогодні російські регулярні військові формування на тимчасово окупованих територіях Донбасу налічують 32 тисячі осіб. З цієї кількості 11 тисяч людей є російськими військовослужбовцями.

      Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

      Він зауважив, що керівні посади цих формувань – першого (Донеччина) та другого (Луганщина) армійських корпусів – займають кадрові офіцери і генерали Збройних сил Росії.

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      При цьому Наєв наголосив, що ці армійські корпуси – не якесь добровільне "ополчення" "ЛНР/ДНР", а регулярні підрозділи, які по своїй системі управління підпорядковуються штабу 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії, що дислокується в місті Новочеркаськ.

      Командувач ООС також розповів, якими зброєю і військовою технікою володіють ці незаконні збройні формування.

      Основу їх озброєння становить радянська техніка, втім, не рідкість на частково окупованих територіях і сучасне російське озброєння, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби "Репелент", "Житель", "Шипшина-Аеро",
      – сказав Наєв.

      Він зауважив, що саме за допомогою цих комплексів російсько-окупаційні війська перешкоджають роботі безпілотників місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, а також на глибині до 60 кілометрів від лінії розмежування на території, контрольованій владою України.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії Сергій Наєв авіація ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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