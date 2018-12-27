Яких втрат зазнали бойовики від початку Операції Об’єднаних сил на Донбасі

Від 30 квітня 2018 року, коли на Донбасі стартувала Операція Об'єднаних сил, російські регулярні військові формування втратили 450 своїх бойовиків, які були вбиті. Ще майже 850 проросійських бойовиків зазнали поранень.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"За даними нашої розвідки, від початку Операції Об'єднаних сил втрати противника сягнули близько 450 убитими та близько 850 пораненими. Крім того, знищено 28 одиниць військової техніки", – сказав Наєв.

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У цьому контексті він зазначив, що українські військові, залучені до ООС, дають і даватимуть адекватну відповідь на кожен обстріл зі сторони окупаційних військ.

"Жоден постріл ворога не залишається безкарним", – наголосив командувач ООС.

До слова, за даними української розвідки, 26 грудня в зоні ООС на Донбасі було ліквідовано 2 бойовиків та ще 1 – поранено.