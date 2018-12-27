Скількох бойовиків знищили українські воїни упродовж минулої доби

Упродовж доби, 26 грудня, на Донбасі російські окупаційні війська 7 разів порушували режим припинення вогню. Також була зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

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За словами українських військових, окупанти здійснили, зокрема, обстріл з мінометів калібру 82 міліметри позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

"Опорні пункти наших військ було обстріляно з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Красногорівка, Луганське, Піски – на Донецькому напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", – додають у штабі.

Також Об’єднані сили повідомляють, що упродовж доби жоден з українських воїнів не загинув і не постраждав

"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби", – підкреслюють у прес-центрі ОС.

За даними розвідки, 26 грудня двох бойовиків було знищено та одного поранено.

Щодо поточної доби, то ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Харчовик на Маріупольському напрямку. Зауважимо, втрати військовослужбовці Об'єднаних сил протягом поточної доби не зазнали.

Нагадаємо, упродовж доби 25 грудня бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів українських позицій, однак, на щастя, ніхто з воїнів ОС ані не постраждав, ані не загинув. Натомість одного окупанта було знищено та ще двох поранено.