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      Сколько боевиков уничтожили украинские воины на протяжении прошлых суток

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      Сутки на Донбассе: 7 обстрелов украинских позиций, ни один воин не пострадал
      Сутки на Донбассе: 7 обстрелов украинских позиций, ни один воин не пострадал / Соцсети

      За сутки, 26 декабря, на Донбассе российские оккупационные войска 7 раз нарушали режим прекращения огня. Также был зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

      Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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      По словам украинских военных, оккупанты провели, в частности, обстрел из минометов калибра 82 миллиметра позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.

      "Опорные пункты наших войск была обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески – на Донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", – добавляют в штабе.

      Также Объединенные силы сообщают, что в течение суток ни один из украинских воинов не погиб и не пострадал

      "Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства", – подчеркивают в пресс-центре ОС.

      По данным разведки, 26 декабря двое боевиков были уничтожены и один ранен.

      Относительно текущих суток, то враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на Мариупольском направлении. Заметим, потери военнослужащие Объединенных сил в течение текущих суток не понесли.

      Напомним, на протяжении суток 25 декабря боевики на Донбассе осуществили 5 обстрелов украинских позиций, однако, к счастью, никто из воинов ОС ни не пострадал, и не погиб. Зато одного оккупанта уничтожили и еще двое ранены.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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