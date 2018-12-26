Хорошие вести с фронта: за сутки в украинской армии потерь нет

За минувшие сутки, 25 декабря, украинские военные уничтожили одного оккупанта, двоих – ранили. Среди наших бойцов потерь нет.

В общем, пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 5 раз, в том числе дважды использовали оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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"Враг совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении,в районе поселка Золотое-4 на Попаснянском направлении – из минометов калибра 82 мм. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, станица Луганская – на Луганском направлении и в районе города Авдеевка на Донецком направлении", – отметили в сообщении.

Также оккупанты били по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Чтобы подавить провокации российских оккупационных войск, обороняющиеся подразделения применяли очередные огневые средства.

Один наш защитник получил ранение.