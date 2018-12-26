Хороші звістки з фронту: за добу в українському війську немає втрат

Загалом, проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 5 разів, зокрема двічі використовували зброю, заборонену Мінськими угодами.

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"Ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 120 та 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку,а в районі селища Золоте-4 на Попаснянському напрямку – з мінометів калібру 82 мм. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Новотошківське, станиця Луганська – на Луганському напрямку та в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку", – зазначили у повідомленні.

Також окупанти гатили по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.

Аби придушити провокації російських окупаційних військ, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.

Один наш захисник зазнав поранень.