Какие потери понесли боевики с начала операции Объединенных сил на Донбассе

От 30 апреля 2018 года, когда на Донбассе стартовала Операция Объединенных сил, российские регулярные военные формирования потеряли 450 своих боевиков, которые были убиты. Еще почти 850 пророссийских боевиков получили ранения.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"По данным нашей разведки, с начала Операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", - сказал Наев.

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В этом контексте он отметил, что украинские военные, привлеченные к ООС, дают и будут давать адекватный ответ на каждый обстрел со стороны оккупационных войск.

"Ни один выстрел врага не остается безнаказанным", – подчеркнул командующий ООС.

К слову, по данным украинской разведки, 26 декабря в зоне ООС на Донбассе были ликвидированы 2 боевика и еще 1 – ранен.