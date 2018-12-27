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      На Донбасі звільнили від окупантів чотири населені пункти, – прес-центр ООС

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      На Донбасі звільнили від окупантів чотири населені пункти, – прес-центр
      На Донбасі звільнили від окупантів чотири населені пункти, – прес-центр / politeka.net

      Від часу переформатування АТО на ООС підрозділи українських військ звільнили від окупантів майже всю так звану "сіру зону" на Донбасі, а саме чотири населені пункти: селище Золоте-4 (хутір Вільний) у Луганській області та селища Південне і Шуми, Розсадки у Донецькій області.

      Про це повідомив начальник прес-центру Об’єднаних сил Віталій Саранцев, пише УНІАН.

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      Раніше 24 канал писав, що радник президента держави Юрій Бірюков заявив, що ЗСУ взяли під контроль майже всю "сіру зону" на Донбасі.

      Саранцев підтвердив цю інформацію.

      Так, це правда, але хотів би зазначити, що такого поняття як "сіра зона" взагалі не існує, є лінія зіткнення, і ми, просуваючись вздовж цієї лінії зіткнення, покращуємо своє тактичне положення,
      – додав він.

      Крім того, Віталій Саранцев сказав, що у багатьох місцях ООС дійсно покращила своє положення, закріпившись в районі певних населених пунктів, створивши зону безпеки, щоб убезпечити життя як військовослужбовців, так і цивільного населення.

      Коли ми закріплюємося біля якогось населеного пункту. Ці села в будь-якому випадку і так належать Україні. Ми забезпечуємо там більш надійний контроль, забезпечуємо там діяльність державних інституцій: там працює вже судова, фінансова системи, люди вже можуть отримати якісь соціальні послуги,
      – пояснив Саранцев.

      Нагадаємо, що 27 грудня безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відео-конференції домовилася про введення режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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