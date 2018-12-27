На Донбассе освободили от оккупантов четыре населенных пункта, – пресс-центр ООС

С момента переформатирования АТО на ООС подразделения украинских войск освободили от оккупантов почти всю так называемую "серую зону" на Донбассе, а именно четыре населенных пункта: поселок Золотое-4 (хутор Свободный) в Луганской области и поселка Южное и Шумы, Рассадки в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев, пишет УНИАН.

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Ранее 24 канал писал, что советник президента страны Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.

Саранцев подтвердил эту информацию.

Да, это правда, но хотел бы отметить, что такого понятия как "серая зона" вообще не существует, есть линия столкновения, и мы, продвигаясь вдоль этой линии соприкосновения, улучшаем свое тактическое положение,

– добавил он.

Кроме того, Виталий Саранцев сказал, что во многих местах ООС действительно улучшила свое положение, закрепившись в районе определенных населенных пунктов, создав зону безопасности, чтобы обезопасить жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения.

Когда мы закрепляемся у какого-то населенного пункта. Эти деревни в любом случае и так принадлежат Украине. Мы обеспечиваем там более надежный контроль, обеспечиваем там деятельность государственных институтов: там работает уже судебная, финансовая системы, люди уже могут получить какие-то социальные услуги,

– пояснил Саранцев.

Напомним, что 27 декабря подгруппа безопасности Трехсторонней контактной группы на видео-конференции договорилась о введении режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря.