У суботу, 29 грудня, на окупованому Донбасі розпочався режим тиші. Напередодні про нього домовилася безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відео-конференції.

Раніше 24 канал писав, що українська сторона планує використати режим тиші для ремонту пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури.

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Крім того, востаннє про перемир'я на Донбасі домовлялися в Мінську. Воно почалося 29 серпня у зв’язку зі стартом навчального року, проте проросійські бойовики так і не припиняли обстрілів.

Ми запропонували ввести цей режим, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи з 00:01 години на 29 грудня. Були інші пропозиції, але якщо коротко, то нам вдалося досягнути такої домовленості. Сьогодні ми підтвердили і заявили – Україна забезпечує повномасштабний режим тиші,

– сказав представник України в ТКГ Євген Марчук в ефірі телеканалу "Прямий".

До слова, голова міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав домовленості про новорічному перемир'я на Донбасі. Німецький політик закликав до подальших кроків у сфері гуманітарного забезпечення.

Нагадаємо, що сили ООС взяли в полон 1 бойовика на Донбасі, ще 1 – було ліквідовано та 2 – поранено. Згодом стало відомо, що проросійським бойовиком виявився колишній працівник органів МВС. Це – 35-річний житель окупованої Горлівки, що на Донеччині.