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      Новий режим тиші на окупованому Донбасі: з’явилась реакція Німеччини

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      У МЗС Німеччини прокоментували оголошення режиму тиші на Донбасі
      У МЗС Німеччини прокоментували оголошення режиму тиші на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Голова міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав домовленості про новорічному перемир'я на Донбасі. Німецький політик закликав до подальших кроків у сфері гуманітарного забезпечення.

      Про це він повідомила прес-служба міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

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      Так, Маас наголосив, що перемир'я на Донбасі слід дотримуватися в довгостроковій перспективі.

      Добре, що сторони конфлікту на сході України домовилися про зимове перемир'я. Його слід дотримуватися в довгостроковій перспективі. Виступаємо за подальші гуманітарні кроки, щоб саме в зимові місяці зменшити страждання людей,
      – сказав він.

      Нагадаємо, у четвер, 27 грудня, безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відео-конференції домовилася про введення режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.

      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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