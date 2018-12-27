Новий режим тиші на окупованому Донбасі: з’явилась реакція Німеччини
Голова міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав домовленості про новорічному перемир'я на Донбасі. Німецький політик закликав до подальших кроків у сфері гуманітарного забезпечення.
Про це він повідомила прес-служба міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.
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Так, Маас наголосив, що перемир'я на Донбасі слід дотримуватися в довгостроковій перспективі.
Добре, що сторони конфлікту на сході України домовилися про зимове перемир'я. Його слід дотримуватися в довгостроковій перспективі. Виступаємо за подальші гуманітарні кроки, щоб саме в зимові місяці зменшити страждання людей,
– сказав він.
Нагадаємо, у четвер, 27 грудня, безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відео-конференції домовилася про введення режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.