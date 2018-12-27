Новий режим тиші на окупованому Донбасі: з’явилась реакція Німеччини

Голова міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав домовленості про новорічному перемир'я на Донбасі. Німецький політик закликав до подальших кроків у сфері гуманітарного забезпечення.

Про це він повідомила прес-служба міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

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Так, Маас наголосив, що перемир'я на Донбасі слід дотримуватися в довгостроковій перспективі.

Добре, що сторони конфлікту на сході України домовилися про зимове перемир'я. Його слід дотримуватися в довгостроковій перспективі. Виступаємо за подальші гуманітарні кроки, щоб саме в зимові місяці зменшити страждання людей,

– сказав він.

AM @HeikoMaas: Es ist gut, dass sich die Konfliktparteien in der Ost-Ukraine auf eine Winter-Waffenruhe geeinigt haben. Sie muss jetzt dauerhaft eingehalten werden. Setzen uns für weitere humanitäre Schritte ein, um gerade in den Wintermonaten das Leid der Menschen zu lindern. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 27 грудня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 27 грудня, безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відео-конференції домовилася про введення режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.