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      Новый режим тишины на оккупированном Донбассе: появилась реакция Германии

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      В МИД Германии прокомментировали объявление режима тишины на Донбассе
      В МИД Германии прокомментировали объявление режима тишины на Донбассе / Фото из открытых источников

      Глава министерства иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал договоренности о новогоднем перемирии на Донбассе. Немецкий политик призвал к последующим шагам в сфере гуманитарного обеспечения.

      Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Германии в Twitter.

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      Так, Маас подчеркнул, что перемирие на Донбассе следует соблюдать в долгосрочной перспективе.

      Хорошо, что стороны конфликта на востоке Украины договорились о зимнем перемирии. Его следует придерживаться в долгосрочной перспективе. Выступаем за дальнейшие гуманитарные шаги, чтобы именно в зимние месяцы уменьшить страдания людей,
      – сказал он.

      Напомним, в четверг, 27 декабря, подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы на видеоконференции договорилась о введении режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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