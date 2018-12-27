Новый режим тишины на оккупированном Донбассе: появилась реакция Германии
Глава министерства иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал договоренности о новогоднем перемирии на Донбассе. Немецкий политик призвал к последующим шагам в сфере гуманитарного обеспечения.
Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Германии в Twitter.
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Так, Маас подчеркнул, что перемирие на Донбассе следует соблюдать в долгосрочной перспективе.
Хорошо, что стороны конфликта на востоке Украины договорились о зимнем перемирии. Его следует придерживаться в долгосрочной перспективе. Выступаем за дальнейшие гуманитарные шаги, чтобы именно в зимние месяцы уменьшить страдания людей,
– сказал он.
Напомним, в четверг, 27 декабря, подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы на видеоконференции договорилась о введении режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря.