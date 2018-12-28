Ситуація на Донбасі: українські військові взяли в полон проросійського бойовика

Протягом четверга, 27 грудня, Україна не зазнала втрат у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, проте 1 військовий отримав поранення. При цьому було ліквідовано 1 та поранено 2 бойовиків російських окупаційних сил, і ще 1 – українські бійці взяли в полон.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Загалом протягом доби проросійські бойовики здійснили 8 обстрілів на Донбасі, 3 з яких – із забороненої мінськими угодами зброї.

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Зокрема, під ворожі обстріли з мінометів калібру 82 міліметри потрапили позиції українських військових поблизу Кримського та в районі Пісків. А з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти гатили в районі Гнутового.

Опорні пункти бійців ООС були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Новозванівки, поблизу Авдіївки та Березового, в районі Пищевика та Водяного.

У штабі ООС зауважили, що українські військові застосовували вогневі засоби для придушення вогневих провокацій противника.

З початку доби 28 грудня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 міліметри поблизу Новотошківського та Гнутового.