Ситуація на Донбасі: українські військові взяли в полон проросійського бойовика
Протягом четверга, 27 грудня, Україна не зазнала втрат у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, проте 1 військовий отримав поранення. При цьому було ліквідовано 1 та поранено 2 бойовиків російських окупаційних сил, і ще 1 – українські бійці взяли в полон.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Загалом протягом доби проросійські бойовики здійснили 8 обстрілів на Донбасі, 3 з яких – із забороненої мінськими угодами зброї.
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Зокрема, під ворожі обстріли з мінометів калібру 82 міліметри потрапили позиції українських військових поблизу Кримського та в районі Пісків. А з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти гатили в районі Гнутового.
Опорні пункти бійців ООС були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Новозванівки, поблизу Авдіївки та Березового, в районі Пищевика та Водяного.
У штабі ООС зауважили, що українські військові застосовували вогневі засоби для придушення вогневих провокацій противника.
З початку доби 28 грудня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 міліметри поблизу Новотошківського та Гнутового.
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