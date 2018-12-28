09:04
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, 27 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Ситуація на Донбасі: українські військові взяли в полон проросійського бойовика

      1145 Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі: українські військові взяли в полон проросійського бойовика
      Ситуація на Донбасі: українські військові взяли в полон проросійського бойовика / Ілюстративне фото

      Протягом четверга, 27 грудня, Україна не зазнала втрат у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, проте 1 військовий отримав поранення. При цьому було ліквідовано 1 та поранено 2 бойовиків російських окупаційних сил, і ще 1 – українські бійці взяли в полон.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

      Загалом протягом доби проросійські бойовики здійснили 8 обстрілів на Донбасі, 3 з яких – із забороненої мінськими угодами зброї.

      Читайте також: На Донбасі з 29 грудня введуть режим тиші

      Зокрема, під ворожі обстріли з мінометів калібру 82 міліметри потрапили позиції українських військових поблизу Кримського та в районі Пісків. А з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти гатили в районі Гнутового.

      Опорні пункти бійців ООС були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Новозванівки, поблизу Авдіївки та Березового, в районі Пищевика та Водяного.

      У штабі ООС зауважили, що українські військові застосовували вогневі засоби для придушення вогневих провокацій противника.

      З початку доби 28 грудня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 міліметри поблизу Новотошківського та Гнутового.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Заручники
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Для ЛГБТ ціннісний центр – людина, для ультраправих – нація
      сьогодні , 08:40 Для ЛГБТ ціннісний центр – людина, для ультраправих – нація
      Наталія Лебідь 52
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Справа Насірова: коли одні судді поновлюють на посадах чиновників, інші – захищають свідків
      сьогодні , 00:30 Справа Насірова: коли одні судді поновлюють на посадах чиновників, інші – захищають свідків
      Ірина Шиба 201
      Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      27 грудня , 22:01 Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      Артем Овдієнко 596
      Скляні чи пластикові: які ялинкові іграшки безпечніші
      27 грудня , 21:01 Скляні чи пластикові: які ялинкові іграшки безпечніші
      Ірина Поліщук 383
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Depeche Mode у Києві: очікування та враження від концерту
      20 липня 2017 , 10:32
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Суперник Динамо в Лізі Європи може звільнити головного тренера ще до матчу проти киян
       6 жовтня , 18:10
      Вернидуб: Після гри не потиснув руку Фонсеці? Я і перед грою цього не зробив
       7 жовтня , 21:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук