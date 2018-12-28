Ситуация на Донбассе: украинские военные взяли в плен пророссийского боевика
В течение четверга, 27 декабря, Украина не понесла потерь в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, однако 1 военный получил ранения. При этом был ликвидирован 1 и ранены 2 боевиков российских оккупационных сил, и еще 1 – украинские бойцы взяли в плен.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Всего в течение суток пророссийские боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе, 3 из которых – из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
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В частности, под вражеские обстрелы из минометов калибра 82 миллиметра попали позиции украинских военных вблизи Крымского и в районе Песков. А из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты били в районе Гнутова.
Опорные пункты бойцов ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новозвановки, вблизи Авдеевки и Березового, в районе Пищевика и Водяного.
В штабе ООС отметили, что украинские военные применяли огневые средства для подавления огневых провокаций противника.
С начала суток 28 декабря пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 миллиметра вблизи Новотошковского и Гнутова.
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