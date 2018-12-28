Українські військові зайняли важливу територію біля окупованої Горлівки, – ІС

Підрозділи окремої механізованої бригади ЗСУ, які оборонять Україну на підступах до окупованої Горлівки на Донеччині, успішно обладнали оборонні позиції на стику Зайцевого та Гладосового.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.



Він зауважив, що інтенсивні ворожі обстріли позицій Об'єднаних сил, активність диверсійно-розвідувальних груп та висока концентрація важкого озброєння проросійських бойовиків вимагали від українського командування негайних дій зі вдосконалення оборони на цьому напрямку.

Читайте також: На Донбасі звільнили від окупантів чотири населені пункти, – прес-центр ООС

Для підвищення стійкості оборони підрозділи механізованої бригади Збройних сил зайняли вигідний для оборонних дій природний рубіж у смузі оборони бригади та оперативно, в умовах безпосереднього зіткнення з противником, провели інженерне обладнання позицій,

– написав Тимчук.

За його словами, укріплення обладнані на пануючій висоті, що дозволяє контролювати місцевість на цій ділянці та не допустити прориву противника в напрямку Новолуганського.

"Так, підрозділами ЗСУ, солдатами на Горлівському напрямку завершено удосконалення "поясу безпеки" навколо населеного пункту Новолуганське, обладнанням додаткових позицій на пануючих висотах підвищена стійкість оборони на цьому напрямку. Завершено створення системи вогню, інженерних загороджень, вдосконалюється інженерне обладнання позицій", – написав нардеп.

До слова, в ніч проти суботи, 29 грудня, на окупованому Донбасі стартує режим тиші, про який напередодні домовилась Тристороння контактна група.