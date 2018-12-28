12:14
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, 27 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українські військові зайняли важливу територію біля окупованої Горлівки, – ІС

      611 Читать новость на русском
      Українські військові зайняли важливий для оборони рубіж біля Горлівки
      Українські військові зайняли важливий для оборони рубіж біля Горлівки / Ілюстративне фото

      Підрозділи окремої механізованої бригади ЗСУ, які оборонять Україну на підступах до окупованої Горлівки на Донеччині, успішно обладнали оборонні позиції на стику Зайцевого та Гладосового.

      Про це у Facebook повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

      Він зауважив, що інтенсивні ворожі обстріли позицій Об'єднаних сил, активність диверсійно-розвідувальних груп та висока концентрація важкого озброєння проросійських бойовиків вимагали від українського командування негайних дій зі вдосконалення оборони на цьому напрямку.

      Читайте також: На Донбасі звільнили від окупантів чотири населені пункти, – прес-центр ООС

      Для підвищення стійкості оборони підрозділи механізованої бригади Збройних сил зайняли вигідний для оборонних дій природний рубіж у смузі оборони бригади та оперативно, в умовах безпосереднього зіткнення з противником, провели інженерне обладнання позицій,
      – написав Тимчук.

      За його словами, укріплення обладнані на пануючій висоті, що дозволяє контролювати місцевість на цій ділянці та не допустити прориву противника в напрямку Новолуганського.

      "Так, підрозділами ЗСУ, солдатами на Горлівському напрямку завершено удосконалення "поясу безпеки" навколо населеного пункту Новолуганське, обладнанням додаткових позицій на пануючих висотах підвищена стійкість оборони на цьому напрямку. Завершено створення системи вогню, інженерних загороджень, вдосконалюється інженерне обладнання позицій", – написав нардеп.

      До слова, в ніч проти суботи, 29 грудня, на окупованому Донбасі стартує режим тиші, про який напередодні домовилась Тристороння контактна група.

      Теги: Новини України Горлівка Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      сьогодні , 12:00 Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      Олексій Чибісов 117
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Фейки против фактов: почему в мире все чаще голосуют за популистов и торговцев неврозами
      сьогодні , 11:30 Фейки против фактов: почему в мире все чаще голосуют за популистов и торговцев неврозами
      Павло Казарін 56
      Як продовжити життя: топ-5 корисних звичок
      сьогодні , 11:01 Як продовжити життя: топ-5 корисних звичок
      Оксана Вербіцька 274
      Всюди зрада: українці вбачають підступ у будь-яких справах
      сьогодні , 10:02 Всюди зрада: українці вбачають підступ у будь-яких справах
      Артем Овдієнко 325
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук