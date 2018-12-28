Украинские военные заняли важную территорию возле оккупированной Горловки, – ИС

Подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ, которые обороняют Украину на подступах к оккупированной Горловке Донецкой области, успешно оборудовали оборонительные позиции на пересечении Зайцева и Гладосова.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что интенсивные вражеские обстрелы позиций Объединенных сил, активность диверсионно-разведывательных групп и высокая концентрация тяжелого вооружения пророссийских боевиков требовали от украинского командования немедленных действий по совершенствованию обороны на этом направлении.

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Для повышения устойчивости обороны подразделения механизированной бригады Вооруженных сил заняли выгодный для оборонительных действий естественный рубеж в полосе обороны бригады и оперативно, в условиях непосредственного соприкосновения с противником, провели инженерное оборудование позиций,

– написал Тымчук.

По его словам, укрепление оборудованы на господствующей высоте, что позволяет контролировать местность на этом участке и не допустить прорыва противника в направлении Новолуганского.

"Так, подразделениями ВСУ, солдатами на Горловском направлении завершено усовершенствование "пояса безопасности" вокруг населенного пункта Новолуганское, оборудованием дополнительных позиций на господствующих высотах повышена устойчивость обороны на этом направлении. Завершено создание системы огня, инженерных заграждений, совершенствуется инженерное оборудование позиций", – написал нардеп.

К слову, в ночь на субботу, 29 декабря, на оккупированном Донбассе стартует режим тишины, о котором накануне договорилась Трехсторонняя контактная группа.