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      На оккупированном Донбассе начался режим тишины

      8 Читати новину українською
      На оккупированном Донбассе начался режим тишины
      На оккупированном Донбассе начался режим тишины / mil.gov.ua

      В субботу, 29 декабря на оккупированном Донбассе начался режим тишины. Накануне о нем договорилась безопасностная подгруппа Трехсторонней контактной группы на видео-конференции.

      Ранее 24 канал писал, что украинская сторона планирует использовать режим тишины для ремонта поврежденных объектов критической инфраструктуры.

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      Кроме того, в последний раз о перемирии на Донбассе договаривались в Минске. Оно началось 29 августа в связи со стартом учебного года, однако пророссийские боевики так и не прекращали обстрелов.

      Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с 00:01 часов 29 декабря. Были другие предложения, но если коротко, то нам удалось достичь такой договоренности. Сегодня мы подтвердили и заявили – Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины,
      – сказал представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в эфире телеканала "Прямой".

      К слову, глава министерства иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал договоренности о новогоднем перемирии на Донбассе. Немецкий политик призвал к дальнейшим шагам в сфере гуманитарного обеспечения.

      Напомним, что силы ООС взяли в плен 1 боевика на Донбассе, еще 1 – был ликвидирован и 2 –ранены. Впоследствии стало известно, что пророссийским боевиком оказался бывший работник органов МВД. Это-35-летний житель оккупированной Горловки Донецкой области.

      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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