Взятый в плен боевик с Донбасса оказался бывшим правоохранителем
Пророссийским боевиком, которого 27 декабря взяли в плен на Донбассе украинские военные одной из механизированных бригад, оказался бывшим сотрудником органов МВД. Это-35-летний житель оккупированной Горловки Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
24 канал сообщал, что 27 декабря бойцы ООС взяли в плен 1 боевика на Донбассе, еще 1 – был ликвидирован и 2 – ранены.
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Злоумышленник до 2016 года проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 года снова был призван по мобилизации оккупационными властями.
Пленник и его личное оружие переданы сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.