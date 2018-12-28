Взятий у полон бойовик з Донбасу виявився колишнім правоохоронцем

Проросійським бойовиком, якого 27 грудня взяли в полон на Донбасі українські військові однієї з механізованих бригад, виявився колишнім працівником органів МВС. Це – 35-річний житель окупованої Горлівки, що на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

24 канал повідомляв, що 27 грудня сили ООС взяли в полон 1 бойовика на Донбасі, ще 1 – було ліквідовано та 2 –поранено.

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Зловмисник до 2016 року проходив службу у незаконних військових формуваннях, отримав поранення та був комісований за станом здоров’я. У листопаді 2018 року знову був призваний за мобілізацією окупаційною владою.

Полонений та його особиста зброя передані працівникам СБУ зі складу Об'єднаних сил. Тривають слідчі дії.