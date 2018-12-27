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      СБУ спіймала російського розвідника: чим займався затриманий

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      Представник контррозвідки СБУ Володимир Настюк
      Представник контррозвідки СБУ Володимир Настюк / 24 канал

      Служба безпеки України викрила та затримала 20 грудня керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області.

      Про це на брифінгу розповів представник контррозвідки СБУ Володимир Настюк, повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Затриманий виявився громадянином України з подвійним громадянством. Був завербований у Росією в окупованому Севастополі та виїздив у Крим на зустрічі.

      Читайте також: СБУ затримала в Україні три групи російських розвідників

      До його завдань входили збір та передача різнопланової інформації з обмеженим доступом, насамперед – про військові підрозділи на території Очаківського району Миколаївщини,
      – сповістили на відеозаписі, продемонстрованому на брифінгу.

      Ватажка російських розвідників спіймали під час виконання останнього його завдання. У помешканні зловмисника провели обшуки та знайшли засоби зв’язку, накопичувачі інформації. Затриманому оголосили про підозру в державній зраді.

      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Росії Анексія Криму СБУ Новини Миколаєва Кримінальні новини Розслідування
      Джерело: 24 канал
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