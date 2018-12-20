СБУ затримала в Україні три групи російських розвідників
Служба безпеки України затримала на Сході три агентурно-бойові групи військової розвідки РФ.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
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У спецоперації брали участь українські контррозвідки.
"Служба безпеки України повідомляє, що найближчими днями відбудеться спеціальний брифінг контррозвідки СБУ щодо затримання на сході України трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки", – зазначили у повідомленні.
Крім того, СБУ випустила буклети українською та англійською мовами про злочини позаштатного підрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою ПВК "Вагнера" на Донбасі, в Сирії та Центральноафриканській республіці.
Буклет СБУ про злочини ПВК "Вагнера"
Буклет СБУ про злочини ПВК "Вагнера"
Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок".
Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані.
Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".