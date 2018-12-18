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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У СБУ планують допитати намісника Києво-Печерської лаври Павла, – ЗМІ

      838 Читать новость на русском
      У СБУ планують допитати намісника Києво-Печерської лаври Павла, – ЗМІ
      У СБУ планують допитати намісника Києво-Печерської лаври Павла, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України найближчими днями викличе на допит намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла. Він представляє УПЦ Московського патріархату.

      Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, пише Громадське.

      Читайте також: СБУ не дозволила митрополиту УПЦ МП перетнути лінію розмежування на Донбасі

      Раніше 24 канал повідомляв, що під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

      Олена Гітлянська стверджує, що митрополита Павла планують допитати як свідка у справі, порушеній за частиною 2 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

      Крім того, на запитання, хто є підозрюваним у цій справі, речниця СБУ відповіла, що "це справа фактова" і "підозрюваних немає". Олена Гітлянська підтвердила, що після завершення слідчих дій, може бути вирішене питання про висунення підозри.

      Нагадаємо, що Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбуваються у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

      Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла?Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів і небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".

      Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".

       

      Теги: Новини України СБУ УПЦ МП Кримінальні новини Релігія
      Джерело: 24 Канал
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