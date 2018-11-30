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      СБУ обшукує помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври

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      СБУ обшукує помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври
      СБУ обшукує помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври / Фото з вільних мереж

      У п’ятницю, 30 листопада, Служба безпеки України проводить обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбуваються у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на СБУ.

      Читайте також: "Проти нас всі сили пекла": намісник Києво-Печерської лаври у Москві заявив про вірність РПЦ

      "СБУ проводить обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Справа фактова", – повідомили в СБУ.

      До слова, за ініціативи Міністерства культури розпочалася перевірка наявних церковних коштовностей і святинь, які було передано Києво-Печерській лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.

      Зазначимо, що проросійські ЗМІ в Україні рясніють заголовками, що після надання Україні Томосу про автокефалію парафіян Московського патріархату поб'ють, а Києво-Печерську лавру відберуть. Проте релінієзнавці кажуть, що лавру ніхто не збирається відбирати у вірян. Попри те, що монастирський комплекс належить державі, громада вирішуватиме, яка церква буде там.

      Новина доповнюється…

      Теги: Новини України УПЦ МП Релігія Розслідування СБУ
      Джерело: 24 канал
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