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      СБУ знайшла докази розпалювання релігійної міжконфесійної ворожнечі в УПЦ МП: фото

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      СБУ знайшла докази розпалювання релігійної міжконфесійної ворожнечі в УПЦ МП
      СБУ знайшла докази розпалювання релігійної міжконфесійної ворожнечі в УПЦ МП / mediasat.info

      Під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

      Про це повідомила прес-служба Служби безпеки.

      Читайте також: В УПЦ МП не підтвердили інформацію про обшуки СБУ у будинку предстоятеля Києво-Печерської лаври

      Відомо, що протягом останніх днів правоохоронці провели низку обшуків у окремих адміністративних приміщеннях УПЦ МП та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії.

      За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі,
      – зазначено у повідомлені.

      упцмп сбу
      Література, яка має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі//Фото: СБУ

      Правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".

      упц мп сбу
      75 примірників літератури, яка розпалює міжконфесійну релігійну ворожнечу//Фото: СБУ

      упц мп сбу
      Приклад вилучених брошур//Фото: СБУ

      Більше того, експертиза Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз визнала, що це видання розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ображає почуття громадян. Іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти згодом також дадуть оцінку.

      Нагадаємо, що Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбуваються у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

      Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла?Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів і небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".

      Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".

      Теги: Новини України УПЦ МП СБУ Релігія Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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